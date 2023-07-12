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Саламатов Евгений Николаевич
Саламатов Евгений Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1989
Пол
Мужской
Отец
Саламатов Николай
Мать
Карлова Ирина Семёновна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец:
Саламатов Николай
Мать:
Карлова Ирина Семёновна
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