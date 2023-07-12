Саламатов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаламатов Евгений Николаевич

Саламатов Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989

Отец: Саламатов Николай

Мать: Карлова Ирина Семёновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close