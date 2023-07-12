Неминующих Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеминующих Сергей Васильевич

Неминующих Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Сын: Неминующих Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Карлова Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Неминующих Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Карлова Ирина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлова Ирина Семёновна

Смерть
Неизвестно
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