Неминующих Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1976
Сын: Неминующих Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Карлова Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
1977
Сын: Неминующих Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Карлова Ирина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карлова Ирина Семёновна
Смерть
Неизвестно