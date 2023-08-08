Зыкова (Шестакова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Шестакова) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

До 1879

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1859

Дочь: Зыкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Жгилева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Зыков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Никонович

Смерть
До 1879
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