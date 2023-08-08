Зыкова (Шестакова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиДо 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1859
Дочь: Зыкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Жгилева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Иван Никонович
Смерть
До 1879