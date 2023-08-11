Зыков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Сергей Иванович

Зыков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Зыков Иван Никонович

Мать: Зыкова (Шестакова) Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Ксения Аверьяновна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зыкова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Аверьяновна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Зыков Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Аверьяновна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Зыкова Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Аверьяновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зыков Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Зыкова Ксения Аверьяновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.