Зыков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Зыкова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Аверьяновна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Аверьяновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Зыкова Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Аверьяновна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Зыкова Ксения Аверьяновна