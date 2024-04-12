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Зыков Иван Никонович

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

До 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Зыков Никон Тимофеевич

Мать: Зыкова Настасья Ивановна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.12.1859

Дочь: Зыкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Жгилева Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Зыков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зыкова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Зыков Егор Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Александровна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зыкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Дарья Ивановна

Смерть
До 1907
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