Зыков Иван Никонович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиДо 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Зыков Никон Тимофеевич
Мать: Зыкова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1859
Дочь: Зыкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Жгилева Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Зыкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зыкова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Зыков Егор Иванович
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зыкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Дарья Ивановна
Смерть
До 1907