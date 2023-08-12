Степанов Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1913
Дата смерти08.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1913
Рождение ребёнка
1936
Сын: Степанов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Беднякова (Степанова) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1939
Сын: Степанов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Беднякова (Степанова) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Степанов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Беднякова (Степанова) Домна Ивановна
Смерть
08.02.1989