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Степанов Михаил Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1913

Дата смерти

08.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1913

Отец: Степанов Захар Никитич

Мать: Степанова (Дорофеева) Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Степанов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Беднякова (Степанова) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1939

Сын: Степанов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Беднякова (Степанова) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Степанов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Беднякова (Степанова) Домна Ивановна

Смерть
08.02.1989

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