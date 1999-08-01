Беднякова (Степанова) Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1915
Дата смерти01.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915
Рождение ребёнка
1936
Сын: Степанов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Захарович
Рождение ребёнка
02.03.1939
Сын: Степанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Степанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Степанов Михаил Захарович
Смерть
01.08.1999