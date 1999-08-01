Беднякова (Степанова) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беднякова (Степанова) Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1915

Дата смерти

01.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915

Отец: Бедняков Иван Максимович

Мать: Беднякова (Лазарева) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Степанов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Захарович

Рождение ребёнка
02.03.1939

Сын: Степанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Степанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Степанов Михаил Захарович

Смерть
01.08.1999

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