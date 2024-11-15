деревня Николаевка, Мелеузовская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Николаевка

Мелеузовская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Мелеузовская волость
19Николаевка, д. при реч. Мактевле, прос. дор., шк. грам., х.-з.661035146151Земледелие

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