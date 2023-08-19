Беднякова (Лазарева) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беднякова (Лазарева) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Бедняков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бедняков Василий Иванович

Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бедняков Семен Иванович

Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович

Рождение ребёнка
14.01.1915

Дочь: Беднякова Домна Ивановна

Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедняков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедняков Нифодий Иванович

Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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