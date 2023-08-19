Беднякова (Лазарева) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бедняков Василий Иванович
Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович
Рождение ребёнка
14.01.1915
Дочь: Беднякова Домна Ивановна
Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бедняков Нифодий Иванович
Отец ребёнка: Бедняков Иван Максимович
Смерть
Неизвестно