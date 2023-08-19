Степанова (Дорофеева) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Дорофеева) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Дорофеев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1913

Сын: Степанов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Степанов Захар Никитич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Степанова Евгения Захаровна

Отец ребёнка: Степанов Захар Никитич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Степанов Сергей Захарович

Отец ребёнка: Степанов Захар Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Захар Никитич

Смерть
Неизвестно
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