Степанова (Дорофеева) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Дорофеев Дмитрий
Рождение ребёнка
14.11.1913
Сын: Степанов Михаил Захарович
Отец ребёнка: Степанов Захар Никитич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Степанова Евгения Захаровна
Отец ребёнка: Степанов Захар Никитич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Степанов Сергей Захарович
Отец ребёнка: Степанов Захар Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно