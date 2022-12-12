Драчёва (Ершова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драчёва (Ершова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1893 и 1901

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ершов Фёдор Александрович

Мать: Ершова Александра Ивановна

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Драчёва Анна Ивановна

Отец ребёнка: Драчёв Иван Александрович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Драчёв Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Драчёв Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драчёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Драчёв Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драчёв Иван Александрович

Смерть
Между 1893 и 1901
Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
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