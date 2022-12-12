Драчёва (Ершова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1893 и 1901
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Драчёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Драчёв Иван Александрович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Драчёв Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драчёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Драчёв Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1893 и 1901