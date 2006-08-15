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Драчёв Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Драчёв Иван Александрович

Мать: Драчёва Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.08.1947

Сын: Драчёв Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Драчёва Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
22.03.1949

Сын: Драчёв Вячеслав Фёдорович

Мать ребёнка: Драчёва Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
12.05.1951

Дочь: Драчёва Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Драчёва Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драчёва Екатерина Александровна

Смерть
1993
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