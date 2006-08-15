Драчёв Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Драчёв Иван Александрович
Мать: Драчёва Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.08.1947
Сын: Драчёв Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Драчёва Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
22.03.1949
Сын: Драчёв Вячеслав Фёдорович
Мать ребёнка: Драчёва Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
12.05.1951
Дочь: Драчёва Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Драчёва Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993