Ершов Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1927 по 1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Ершова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ершов Яков Фёдорович
Мать ребёнка: Ершова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драчёва Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Ершова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1927 по 1929