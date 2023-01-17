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Ершов Фёдор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1927 по 1929

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ершов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Ершова Александра Ивановна

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ершов Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Ершова Александра Ивановна

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драчёва Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Ершова Александра Ивановна

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Александра Ивановна

Смерть
С 1927 по 1929
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