Ершов Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти15.03.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ершова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Ершова Серафима Яковлевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Ершова Серафима Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1943
Госпиталь ЭГ 3005 Первичное место захоронения Ивановская обл., Гороховецкий р-н, г. Гороховец, кладбище, братская могила № 288/290, слева 2 гроб