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Ершов Яков Фёдорович

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Место рождения

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

15.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ершов Фёдор Александрович

Мать: Ершова Александра Ивановна

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ершова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Ершова Серафима Яковлевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ершов Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: Ершова Серафима Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Серафима Яковлевна

Смерть
15.03.1943
Госпиталь ЭГ 3005 Первичное место захоронения Ивановская обл., Гороховецкий р-н, г. Гороховец, кладбище, братская могила № 288/290, слева 2 гроб
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