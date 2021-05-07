Ершова Серафима Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ершова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Ершов Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Ершов Яков Фёдорович
Смерть
Неизвестно