Ершова Серафима Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Серафима Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ершова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Ершов Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ершов Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Ершов Яков Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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