Ершова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Ершов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ершов Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Ершов Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драчёва Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Ершов Фёдор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913