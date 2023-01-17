Ершова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова Александра Ивановна

Ершова Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Борок, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Борок, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ершов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Ершов Фёдор Александрович

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ершов Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Ершов Фёдор Александрович

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драчёва Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Ершов Фёдор Александрович

Зауйтовская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Фёдор Александрович

Смерть
1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close