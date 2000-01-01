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Драчёв Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Драчёва Анна Ивановна

Мать ребёнка: Драчёва Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Драчёв Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Драчёва Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драчёва Мария Ивановна

Мать ребёнка: Драчёва Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Драчёва Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчев Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драчев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1962
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