Драчёв Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Драчёва Анна Ивановна
Мать ребёнка: Драчёва Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Драчёва Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драчёва Мария Ивановна
Мать ребёнка: Драчёва Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Драчёва Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Драчев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1962