Чевыров Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевыров Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: Чижова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Чевырова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Карсункина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Чевырова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чевыров Петр Дмитриеевич

Мать ребёнка: Чевырова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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