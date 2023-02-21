Карсункина (Чевырова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсункина (Чевырова) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Чевыров Дмитрий Алексеевич

Мать: Чевырова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Карсункин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Карсункин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуфарова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Карсункин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карсункина Маргарита Григорьевна

Отец ребёнка: Карсункин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карсункина Альбина Григорьевна

Отец ребёнка: Карсункин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карсункин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Карсункин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карсункин Григорий

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