Карсункина (Чевырова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1946
Сын: Карсункин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Карсункин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуфарова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Карсункин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карсункина Маргарита Григорьевна
Отец ребёнка: Карсункин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карсункина Альбина Григорьевна
Отец ребёнка: Карсункин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карсункин Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Карсункин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карсункин Григорий