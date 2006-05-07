Чижова (Чевырова) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1912
Дата смерти07.05.2006
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1912
Бракосочетание
14.01.1932
Рождение ребёнка
05.12.1936
Дочь: Галкина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Чижова Андрей Карпеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чижова Андрей Карпеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чижов Юрий Андреевич
Отец ребёнка: Чижова Андрей Карпеевич
Смерть
07.05.2006