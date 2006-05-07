Чижова (Чевырова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Чевырова) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1912

Дата смерти

07.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1912

Отец: Чевыров Дмитрий Алексеевич

Мать: Чевырова Анна Васильевна

Бракосочетание
14.01.1932

Муж: Чижова Андрей Карпеевич

Рождение ребёнка
05.12.1936

Дочь: Галкина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Чижова Андрей Карпеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Чижова Андрей Карпеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чижов Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Чижова Андрей Карпеевич

Смерть
07.05.2006
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