Чевырова (Егорова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1912
Дочь: Чижова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Чевыров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Карсункина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Чевыров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Чевыров Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно