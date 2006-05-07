Чевырова (Егорова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевырова (Егорова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: Чижова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Чевыров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Карсункина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Чевыров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чевыров Петр Дмитриеевич

Отец ребёнка: Чевыров Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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