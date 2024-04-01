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Булыцина (Панькова ?) Екатерина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

09.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Панков (Присыльных) Никита Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Егоров

Мать: Панкова (Пуртова) Ирина Иванова

Бракосочетание
14.01.1830

Муж: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Рождение ребёнка
09.10.1830

Дочь: Кочурова (Булыцина) Параскева Ильина

Отец ребёнка: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Рождение ребёнка
13.07.1832

Сын: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Ильин

Отец ребёнка: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Смерть
09.09.1875
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
68 лет, от старости, казачья жена

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