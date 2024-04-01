Булыцина (Панькова ?) Екатерина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти09.09.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Бракосочетание
14.01.1830
Рождение ребёнка
09.10.1830
Дочь: Кочурова (Булыцина) Параскева Ильина
Отец ребёнка: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин
Рождение ребёнка
13.07.1832
Смерть
09.09.1875
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
68 лет, от старости, казачья жена