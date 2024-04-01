Панков (Присыльных) Никита Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Табаринцева Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Ударцова Марфа Никитина
Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Лыжина Гликерья Никитина
Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Булыцина Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршунова Феодосия Никитина
Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно