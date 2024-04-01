Панков (Присыльных) Никита Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панков (Присыльных) Никита Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Панов (присыльных) Егор Степанов

Мать: Панова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Табаринцева Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Ударцова Марфа Никитина

Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Лыжина Гликерья Никитина

Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Булыцина Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Феодосия Никитина

Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паньков Степан Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никитин

Мать ребёнка: Панкова Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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