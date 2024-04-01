Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1832
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булыцин Ефим Ильин
Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
М. 22 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Булыцин Михаил Ильин
Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
29.06.1855
Дочь: (Булыцина) Марфа Ильина
Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
19.05.1859
Дочь: (Булыцина) Елена Ильина
Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.1862
Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Кондратова (Булыцина) Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна
Смерть
Неизвестно