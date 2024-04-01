Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1832

Отец: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Мать: Булыцина (Панькова ?) Екатерина Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булыцин Ефим Ильин

Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна

М. 22 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Булыцин Михаил Ильин

Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
29.06.1855

Дочь: (Булыцина) Марфа Ильина

Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
19.05.1859

Дочь: (Булыцина) Елена Ильина

Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
17.11.1862

Сын: Булыцин Григорий Ильин

Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Кондратова (Булыцина) Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Булыцина (Пиголева) Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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