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Булыцин Михаил Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

28.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Ильин

Мать: Булыцина Агафья Васильевна

Бракосочетание
27.01.1886

Жена: Булыцина Евдокия Федорова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 29 ж. 23
Рождение ребёнка
08.06.1889

Сын: Булыцин Петр Михайлов

Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
13.08.1893

Сын: Булыцин Лаврентий Михайлов

Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
07.09.1895

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
26.02.1898

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
20.04.1901

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Булыцин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова

Смерть
28.02.1911
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