Булыцин Михаил Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти28.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
27.01.1886
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 29 ж. 23
Рождение ребёнка
08.06.1889
Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
13.08.1893
Сын: Булыцин Лаврентий Михайлов
Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
07.09.1895
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
26.02.1898
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
20.04.1901
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
27.05.1906
Мать ребёнка: Булыцина Евдокия Федорова
Смерть
28.02.1911