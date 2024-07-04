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Синельник Яков Александрович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

23.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1881 ст.

Отец: Синельник Александр Иосифович

Мать: Синельник Пелагея Романовна

Очкино, Сумська область
Крещение
24.10.1881 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьянин собственник житель села Очкино Кирилл Авраамов Кривобок и солдатская жена Наталья Андреевна Воронина.
Бракосочетание
13.01.1902 ст.

Жена: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)

Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Павел Иосифович Синельник и Авраам Андреевич Ярохов. По невесте: села Очкино крестьяне собственники Василий Иванов Снытко и Никифор Игнатов Снытко.
Рождение ребёнка
29.10.1902 ст.

Сын: Синельник Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)

Очкино, Сумська область
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибирь".
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.

Дочь: (Синельник) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.

Сын: Синельник Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)

Очкино, Сумська область
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибири".
Место жительства
С 1907
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Сын: Синельник Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Родился в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
13.05.1909 ст.

Дочь: (Синельник) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Родилась в переселенческом участке Немчиновском, относящимся к с. Очкино.
Смерть
Неизвестно

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