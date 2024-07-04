Синельник Яков Александрович
Место рождения
Дата рождения23.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1881 ст.
Крещение
24.10.1881 ст.
Восприемники крестьянин собственник житель села Очкино Кирилл Авраамов Кривобок и солдатская жена Наталья Андреевна Воронина.
Бракосочетание
13.01.1902 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Павел Иосифович Синельник и Авраам Андреевич Ярохов. По невесте: села Очкино крестьяне собственники Василий Иванов Снытко и Никифор Игнатов Снытко.
Рождение ребёнка
29.10.1902 ст.
Сын: Синельник Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибирь".
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.
Дочь: (Синельник) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.
Сын: Синельник Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибири".
Место жительства
С 1907
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Сын: Синельник Фёдор Яковлевич
Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)
Родился в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
13.05.1909 ст.
Дочь: (Синельник) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)
Родилась в переселенческом участке Немчиновском, относящимся к с. Очкино.
Смерть
Неизвестно