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Синельник Михаил Яковлевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

29.10.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1902 ст.

Отец: Синельник Яков Александрович

Мать: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)

Очкино, Сумська область
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибирь".
Крещение
29.10.1902 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники того же села крестьяне Трифон Осипов Синельников и Евдокия Ивановна Ижогина.
Место жительства
С 1907
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Смерть
Неизвестно

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