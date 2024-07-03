Синельник Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1902 ст.
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибирь".
Крещение
29.10.1902 ст.
Восприемники того же села крестьяне Трифон Осипов Синельников и Евдокия Ивановна Ижогина.
Место жительства
С 1907
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Смерть
Неизвестно