Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1902 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Павел Иосифович Синельник и Авраам Андреевич Ярохов. По невесте: села Очкино крестьяне собственники Василий Иванов Снытко и Никифор Игнатов Снытко.
Рождение ребёнка
29.10.1902 ст.
Сын: Синельник Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибирь".
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.
Дочь: (Синельник) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.
Сын: Синельник Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибири".
Место жительства
С 1907
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Сын: Синельник Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович
Родился в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
13.05.1909 ст.
Дочь: (Синельник) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович
Родилась в переселенческом участке Немчиновском, относящимся к с. Очкино.
Смерть
Неизвестно