Синельник Анна Кузьминична (Косьмина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
13.01.1902 ст.

Муж: Синельник Яков Александрович

Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Павел Иосифович Синельник и Авраам Андреевич Ярохов. По невесте: села Очкино крестьяне собственники Василий Иванов Снытко и Никифор Игнатов Снытко.
Рождение ребёнка
29.10.1902 ст.

Сын: Синельник Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович

Очкино, Сумська область
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибирь".
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.

Дочь: (Синельник) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.

Сын: Синельник Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович

Очкино, Сумська область
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибири".
Место жительства
С 1907
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Сын: Синельник Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Родился в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
13.05.1909 ст.

Дочь: (Синельник) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Синельник Яков Александрович

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Родилась в переселенческом участке Немчиновском, относящимся к с. Очкино.
Смерть
Неизвестно

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