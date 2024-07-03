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Синельник Фёдор Яковлевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

08.02.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1906 ст.

Отец: Синельник Яков Александрович

Мать: Синельник Анна Кузьминична (Косьмина)

Очкино, Сумська область
В метрической записи о рождении приписка: "В Сибири".
Крещение
09.02.1906 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники того же села крестьяне Трифон Иосифов Синельников и Евдокия Ивановна Жаркая.
Место жительства
С 1907
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, который относился к с. Очкино, Новосибирской области.
Смерть
Неизвестно

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