Малютин Василий Вахрамеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалютин Василий Вахрамеевич

Малютин Василий Вахрамеевич

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1725 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725 ст.

Отец: Малютин Вахрамей Никитович

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Малютин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Малютин Дементий Васильевич

Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в 1812 году переведены в Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Малютин Устин Васильевич

Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1761 по 1762 ст.

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close