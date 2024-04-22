Малютин Василий Вахрамеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725 ст.
Отец: Малютин Вахрамей Никитович
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.
Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Сын: Малютин Дементий Васильевич
Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна
в 1812 году переведены в Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна
Рождение ребёнка
С 1761 по 1762 ст.
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Малютина Федора Федоровна
Смерть
Неизвестно