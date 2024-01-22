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Малютина Федора Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Малютин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Малютин Дементий Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в 1812 году переведены в Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Малютин Устин Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1761 по 1762 ст.

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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