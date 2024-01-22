Малютина Федора Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.
Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Сын: Малютин Дементий Васильевич
Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич
в 1812 году переведены в Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич
Рождение ребёнка
С 1761 по 1762 ст.
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Малютин Василий Вахрамеевич
Смерть
Неизвестно