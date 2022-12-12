Горелов Яков Аггеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорелов Яков Аггеевич

Горелов Яков Аггеевич

avatar

Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Горелов Аггей Изотович

Мать: Горелова Пелагея Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Полякова Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Нифонтова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Горелова Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Горелов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Горелов Ермолай Яковлевич

Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Горелов Исидор Яковлевич

Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Горелова Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Горелова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Горелова Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close