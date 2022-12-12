Горелов Яков Аггеевич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Горелов Аггей Изотович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Полякова Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Нифонтова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Горелова Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Горелов Ермолай Яковлевич
Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Горелова Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Горелова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Горелова Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Горелова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горелова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно