Горелова Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Полякова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Нифонтова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Горелова Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Горелов Ермолай Яковлевич
Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Горелова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Горелова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Горелова Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789