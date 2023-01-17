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Горелова Анна Павловна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Полякова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Нифонтова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Горелова Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Горелов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Горелов Ермолай Яковлевич

Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Горелов Исидор Яковлевич

Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Горелова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Горелова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Горелова Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Горелов Яков Аггеевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Яков Аггеевич

Смерть
1789
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