Горелов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Горелов Яков Аггеевич
Мать: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Горелова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Горелова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горелов Венедикт Иванович
Мать ребёнка: Горелова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно