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Горелов Иван Яковлевич

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Горелов Яков Аггеевич

Мать: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горелов Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Горелова Мария Тимофеевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Горелов Степан Иванович

Мать ребёнка: Горелова Мария Тимофеевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горелов Венедикт Иванович

Мать ребёнка: Горелова Мария Тимофеевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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