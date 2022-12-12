Горелова Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Горелов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Горелов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горелов Венедикт Иванович
Отец ребёнка: Горелов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно