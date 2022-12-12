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Горелова Мария Тимофеевна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Горелов Ермолай Иванович

Отец ребёнка: Горелов Иван Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Горелов Степан Иванович

Отец ребёнка: Горелов Иван Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горелов Венедикт Иванович

Отец ребёнка: Горелов Иван Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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