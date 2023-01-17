Нифонтова (Горелова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифонтова (Горелова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Горелов Яков Аггеевич

Мать: Горелова Анна Павловна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Нифонтова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Нифонтов Степан Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Нифонтов Игнатий Степанович

Отец ребёнка: Нифонтов Степан Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифонтов Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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