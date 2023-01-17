Нифонтова (Горелова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Горелов Яков Аггеевич
Мать: Горелова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Нифонтова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Нифонтов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Нифонтов Игнатий Степанович
Отец ребёнка: Нифонтов Степан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно