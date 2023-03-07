Нифонтов Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Нифонтова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Нифонтова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Нифонтов Игнатий Степанович
Мать ребёнка: Нифонтова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно