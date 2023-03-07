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Нифонтов Степан Яковлевич

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Нифонтова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Нифонтова Мария Яковлевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Нифонтов Игнатий Степанович

Мать ребёнка: Нифонтова Мария Яковлевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифонтова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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