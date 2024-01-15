Семёнов (Посконин) Яков Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов (Посконин) Яков Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Семенов Яков Евдокимов

Мать: Семенова Марья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ефимия Яковлева

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина

Рождение ребёнка
1744

Сын: Семёнов (Посконин) Иван Яковлев

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Парасковья Яковлева

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина

Смерть
1756

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