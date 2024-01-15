Семёнов (Посконин) Яков Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Семенов Яков Евдокимов
Мать: Семенова Марья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ефимия Яковлева
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина
Рождение ребёнка
1744
Сын: Семёнов (Посконин) Иван Яковлев
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Парасковья Яковлева
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина
Смерть
1756