Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ефимия Яковлева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Яковлев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Семёнов (Посконин) Иван Яковлев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Яковлев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Парасковья Яковлева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Яковлев
Смерть
1787
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область