Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Посконина) Варвара Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (Посконин) Яков Яковлев

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ефимия Яковлева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Яковлев

Рождение ребёнка
1744

Сын: Семёнов (Посконин) Иван Яковлев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Яковлев

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Парасковья Яковлева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Яковлев

Смерть
1787
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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