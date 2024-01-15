Семенов Яков Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Яков Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Семёнов (Посконин) Ермолай Яковлев

Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Семёнов (Посконин) Яков Яковлев

Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна

Рождение ребёнка
1715

Дочь: (Семенова) Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна

Смерть
1754

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