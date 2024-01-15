Семенов Яков Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Семёнов (Посконин) Ермолай Яковлев
Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Семёнов (Посконин) Яков Яковлев
Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна
Рождение ребёнка
1715
Дочь: (Семенова) Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Семенова Марья Петровна
Смерть
1754