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Пожитков Гавриил Сергеевич

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.03.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1884 ст.

Отец: Пожитков Сергей Нефедович

Мать: Пожиткова Ульяна Терентьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/117
Восприемник
30.10.1898 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/155
Бракосочетание
09.10.1902 ст.

Жена: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/57
Восприемник
04.10.1916 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/c1b5a990-3a77-4ee8-a815-495ff353e45d/59
Смерть
Неизвестно

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