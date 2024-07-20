Пожитков Гавриил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1884 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/117
Восприемник
30.10.1898 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/147e5206-41c1-47f5-8d24-2b6fc75c52ea/155
Бракосочетание
09.10.1902 ст.
Жена: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/57
Восприемник
04.10.1916 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/c1b5a990-3a77-4ee8-a815-495ff353e45d/59
Смерть
Неизвестно