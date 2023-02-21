Пожиткова (--) Ульяна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (--) Ульяна Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.

Сын: Пожитков Анисим Сергеевич

Отец ребёнка: Пожитков Сергей Нефедович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Михаил Терентьевич крест девица Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пожитков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Пожитков Сергей Нефедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Сергей Нефедович

Смерть
Неизвестно
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