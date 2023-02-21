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Пожитков Сергей Нефедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.

Сын: Пожитков Анисим Сергеевич

Мать ребёнка: Пожиткова Ульяна Терентьевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Михаил Терентьевич крест девица Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пожитков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Пожиткова Ульяна Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Ульяна Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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