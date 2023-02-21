Пожитков Сергей Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.
Сын: Пожитков Анисим Сергеевич
Мать ребёнка: Пожиткова Ульяна Терентьевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Михаил Терентьевич крест девица Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пожитков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Пожиткова Ульяна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно