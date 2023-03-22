Пожиткова (---) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (---) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1916 ст.

Сын: Пожитков Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Пожитков Гаврил Сергеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Гаврил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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