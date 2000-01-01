Курочкин Папа Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Серафима Паповна
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Мария Паповна
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Клавдия Паповна
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Раиса Паповна
Мать ребёнка: Курочкина Ольга Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в Курчуме (1860)
Смерть
1902