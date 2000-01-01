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Курочкин Папа Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Курочкин Александр Иванович

Мать: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Серафима Паповна

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Мария Паповна

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Клавдия Паповна

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Раиса Паповна

Мать ребёнка: Курочкина Ольга Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в Курчуме (1860)
Смерть
1902
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