Курочкина (Шабалина) Елизавета Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Шабалина) Елизавета Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Курочкин Семен Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Курочкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Курочкин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Курочкин Папа Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Курочкин Илья Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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