Курочкина (Шабалина) Елизавета Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Курочкин Семен Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Курочкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Курочкин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Курочкин Папа Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Курочкин Илья Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно