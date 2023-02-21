Курочкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Курочкин Семен Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Курочкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Курочкин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Курочкин Папа Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Курочкин Илья Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Юлия Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок в Курчуме (1844)
Смерть
1846