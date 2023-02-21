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Курочкин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Курочкин Иван Захарович

Мать: Курочкина Марфа Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Курочкин Семен Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Курочкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Курочкин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Курочкин Папа Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Курочкин Илья Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Карповна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок в Курчуме (1844)
Смерть
1846
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