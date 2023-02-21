Курочкина Марфа Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкина Марфа Лаврентьевна

Курочкина Марфа Лаврентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Мышкина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Захарович

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Курочкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Захарович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Курочкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Курочкин Иван Захарович

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close