Курочкина Марфа Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Мышкина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Захарович
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Курочкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Захарович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Курочкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Курочкин Иван Захарович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Захарович
Работа или профессия
Неизвестно