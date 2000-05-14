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Бочкарёв Павел Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Мать: Бочкарёва Мария Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1903

Сын: Бочкарёв Александр Павлович

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
16.04.1904

Сын: Бочкарёв Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
23.09.1907

Сын: Бочкарёв Алфей Павлович

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
12.02.1910

Дочь: Василиса Павловна

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
14.04.1911

Сын: Бочкарёв Валентин Павлович

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1913

Дочь: Телелюева Евлалия Павловна

Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна

Смерть
Неизвестно
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