Бочкарёв Павел Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
24.02.1903
Сын: Бочкарёв Александр Павлович
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
16.04.1904
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
23.09.1907
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
12.02.1910
Дочь: Василиса Павловна
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
14.04.1911
Сын: Бочкарёв Валентин Павлович
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1913
Дочь: Телелюева Евлалия Павловна
Мать ребёнка: Бочкарёва Евдокия Семёновна
Смерть
Неизвестно