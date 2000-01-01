Бочкарёва Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.06.1903
Сын: Бочкарёв Анатолий Кузьмич
Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кузминична
Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич
Смерть
Неизвестно