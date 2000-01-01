Бочкарёва Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарёва Мария Васильевна

Бочкарёва Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Бочкарёв Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бочкарёв Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.06.1903

Сын: Бочкарёв Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кузминична

Отец ребёнка: Бочкарёв Козьма Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close